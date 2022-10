Semkhor Protest: नेशनल अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'सेमखोर' लेकर उबला पूरा उत्तर पूर्वी भारत, विरोध प्रदर्शन जारी

नई दिल्ली: भारत के उत्तर पूर्व में छिपे हैं कई ऐसे रहस्य. जिनसे आज भी लोग अनजान हैं. वहां रहने वाली जनजातियां, उनका खान पान, रहन-सहन पूरे भारत से काफी अलग है. ऐसे में वहां के फिल्म मेकर लगातार वहां के जनजीवन को भारत के कोने-कोने तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. 'विलेज रॉकस्टार' इसका जीता जागता उदाहरण है.

जरा सोचिए अगर कोई आपके कल्चर को गलत तरीके से या तोड़-मरोड़ कर दिखाए तो आपको कैसा लगेगा. मान लीजिए आपके सामने किसी फिल्म को सत्य घटनाओं पर आधारित बताया जाता है लेकिन उसमें जानकारी या तो झूठी है या आधी सच. ऐसे में दर्शक के तौर पर आप ठगा हुआ महसूस करेंगे. ऐसा ही कुछ डिमासा ट्राइब के लोगों के साथ हुआ. आइए जानते हैं पूरा मामला-

असम फिल्म मेकर एमी बरुआ को हाल ही में उनकी फिल्म सेमखोर के लिए नेशनल अवॉर्ड दिया गया. फिल्म के सुर्खियों में आते ही उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया. दरअसल फिल्म असम और नागालैंड की एक जनजाति डिमासा पर बेस्ड है. ऐसे में कई डिमासा ऑर्गेनाइजेशंस का ये कहना है कि फिल्म जनजाति को लेकर गलत जानकारी देती है.

Aimee Baruah receiving the National award for 'Semkhor'. Meanwhile, the Dimasa community and folks in Assam have been protesting the blatant misrepresentation of Dimasa culture in the movie. Even PVR has now pulled the movie.

P.C- Partha Borkotoky pic.twitter.com/s1AtN9eKEa

— Manoranjan Pegu (@manoranjanpegu) September 30, 2022