Lootere Teaser: समुद्री लुटेरों से रूबरू करवाती 'लुटेरे' का टीजर हुआ रिलीज, हंसल मेहता ने वाहवाही बटोरी

नई दिल्ली: OTT पर अपनी 'स्कैम 1992' से धमाल मचाने वाले सफल डायरेक्टर हंसल मेहता, 'लुटेरे' वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं. इस वेब सीरीज का टीजर सामने आ गया है. समुद्र के भीतर लालच और सर्वाइवल को दिखाती इस वेब सीरीज की कहानी सोमालियाई समुद्री लुटेरों पर बेस्ड है. हाल ही में हंसल मेहता ने 'लुटेरे' का टीजर सोशल मीडिया पर शेयर किया.

'लुटेरे' के टीजर को अभी तक का फैंस अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं. फैंस ने कमेंट कर 'लुटेरे' की टीम के साथ शेयर किया कि वो इस वेब सीरीज को लेकर बेहद एक्साइटेड हैं. देखना ये है कि क्या 'स्कैम 1992' से ट्रेंड सेट किए हंसल मेहता लोगों के दिल एक बार फिर जीत पाएंगे. यह सीरीज जल्द डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी. शो में रजत कपूर लीड रोल में नजर आएंगे.

Proud to present the first peek into #Lootere - a tale of greed, survival, terror and chaos.

#HotstarSpecials #Lootere , coming soon only on @DisneyPlusHS. Directed by ⁦@JaiHMehta⁩ and produced by ⁦@shailesh_r_sing⁩#LootereOnHotstar #DisneyPlusDay #FirstLook pic.twitter.com/Gn2yW4CAQ1

— Hansal Mehta (@mehtahansal) September 8, 2022