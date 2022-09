रोजर फेडरर के रिटायरमेंट पर हंसल मेहता ने शेयर की अरबाज खान की फोटो, किया ये मजेदार पोस्ट

नई दिल्ली: पॉपुलर टेनिस प्लेयर रोजर फेडरर (Roger Federer) ने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा की है. उनके रिटायरमेंट पर उनके फैंस काफी दुखी हैं. बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर रोजर फेडरर लेकर पोस्ट शेयर किया है. वहीं इस बीच बॉलीवुड फिल्म निर्माता हंसल मेहता (Hansal Mehta) ने एक पोस्ट किया है. उनका पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल हंसल मेहता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रोजर फेडरर की जगह अरबाज खान (Arbaaz Khan)की तस्वीर शेयर की है. इस पर पोस्ट पर फैंस भी जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

रोजर फेडरर ने लिया रिटायरमेंट

Going to miss you champion. #RogerFederer. pic.twitter.com/ZNmQaNROaD

— Hansal Mehta (@mehtahansal) September 16, 2022