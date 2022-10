Robbie Coltrane Dies: 'हैरी पॉटर' के हैगरिड का निधन, यादों में डूबे फैंस

नई दिल्ली: सुपरहिट फ्रैंचाइजी 'हैरी पॉटर' में 'हैगरिड' का किरदार निभाने वाले हॉलीवुड एक्टर रॉबी कोल्ट्रेन (Robbie Coltrane) ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है. मीडिया रिपॉर्ट्स के अनुसार, रॉबी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे, जिसके चलते उनका निधन हो गया. वह 72 साल के थे. रॉबी की एजेंट बेलिंडा राइट ने उनके निधन का पुष्टि की है. दिग्गज एक्टर ने स्कॉटलैंड के लारबर्ट के ही एक हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली.

रॉबी ने अपनी जबरदस्त अदाकारी के दम पर दुनियाभर के दर्शकों के दिलों में अपने लिए एक खास जगह बनाई है. उनके निधन की खबर से अब पूरी दुनियाभर के फैंस शोक में डूब गए हैं. उनके चाहने वाले यकीन ही नहीं कर पा रहे हैं कि एक्टर अब हमारे बीच नहीं रहे. आम लोगों से लेकर मशहूर हस्तियों से लेकर रॉबी को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देना शुरू कर दिया है.

रॉबी को खास पहचान 'हैरी पॉटर' फिल्मों ने दिलाई. इस फिल्म में उन्हें हैगरिड के रोल में देखा गया था, हॉगर्ट स्कूल में गेटकीपर थे. रॉबी को आखिरी बार 'हैरी पॉटर' फ्रैंचाइजी की 20वीं सालगिराह के मौके पर बनाए गए शो 'रिटर्न टू हॉगवर्ड' (Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts) में देखा गया था.

Thank you Robbie Coltrane for leaving us with Hagrid forever, you were a treasure.

RIP pic.twitter.com/Lo1PbWnBpj

— Ren Geekness @ LFF (@RenGeekness) October 14, 2022