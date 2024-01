एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर और 2 बेटियों की प्लेन क्रैश में मौत, सामने आया झकझोर देने वाला वीडियो

नई दिल्ली: मशहूर हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर और उनकी 2 बेटियों की प्लेन क्रैश में मौत में हो गई है. दरअसल, हाल ही में पूर्वी कैरेबियन में एक छोटे से द्वीप के पास सागर में प्लेन क्रैश हो गया. जिसमें एक्टर क्रिश्चियन और बेटियां भी मौजूद थीं. इस दुर्घटना में उनका निधन हो गया है. इस दुखद खबर की जानकारी सेंट विंसेंट और ग्रेनेडाइंडस की पुलिस ने आधिकारिक तौर पर दे दी है. अब इस खबर से पूरी हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और एक्टर के चाहने वालों के बीच शोक की लहर है.

10 और 12 साल की थीं बेटियां

पुलिस ने एक बयान में बताया कि यह दुर्घटना बृहस्पतिवार, 4 जनवरी को बेक्विया के पास पेटिट नेविस द्वीप के पश्चिम में हुई है. विमान पास के सेंट लूसिया की ओर जा रहा था. उन्होंने बताया कि जान गंवाने वाली अभिनेता की बेटियां एक 10 वर्षीय मदिता क्लेप्सर और 12 वर्षीय एनिक क्लेप्सर थीं. वहीं, इस हादसे में पायलट रॉबर्ट सैच्स की भी मौत हो गई.

वायरल हो रहा वीडियो

अब इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है. इसमें देखा जा रहा है कि प्लेन के समुद्र में क्रैश होते ही तुरंत मछुआरे और गोताखोरों ने समुद्र में छलांग लगा दी.

The father that was killed in the plane crash in the Caribbean was 51-year-old Christian Klepser, known as Christian Oliver, who previously worked as an actor in several movies.

