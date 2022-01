35 की उम्र में फिर बोल्ड हुईं हुमा कुरैशी, शॉर्ट ड्रेस में कराया ग्लैमरस फोटोशूट

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी (Huma Qureshi) इंडस्ट्री में अपने शानदार अभिनय के साथ-साथ बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती हैं. उन्होंने अपने दम पर आज जो मुकाम हासिल किया है, वहां फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए बेकरार रहते हैं. हुमा अक्सर अपने फोटोशूट की वजह से चर्चा में रहती हैं. एक्ट्रेस अपनी एक्टिंग से पहले ही दर्शकों को दीवाना बना चुकी हैं, लेकिन इन दिनों वह अपनी खूबसूरती और बोल्ड लुक से सभी के होश उड़ा रही हैं.

हुमा ने फिर कराया सिजलिंग फोटोशूट

हुमा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह रेड शॉर्ट ड्रेस पहने नजर आ रही हैं. इन तस्वीरों को देखने के बाद कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा है कि वह 35 साल की हैं. इस लुक में हुमा की अदाएं किसी को भी मदहोश करने के लिए काफी हैं. यहां फैंस उनकी तारीफें करते नहीं थकते हैं.

रेड शॉर्ट पहने दिखीं हुमा कुरैशी

सामने आई इन फोटोज में देखा जा सकता है कि हुमा रेड कलर की बेहद शॉर्ट ड्रेस पहने नजर आ रही हैं, जिसमें वह काफी हसीन लग रही हैं. एक्ट्रेस का ये लुक सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया है. हुमा ने गोल्डन ईयररिग्स, रेड लिपस्टिक और न्यूड मेकअप के साथ अपने लुक को कंप्लीट किया है. यहां एक्ट्रेस ने बालों को बांधा हुआ है. ब्लू हाई हील्स हुमा के लुक पर चार चांद लगा रहे हैं.

तस्वीरों से नहीं हटेंगी नजरें

हुमा ने एक साथ अपनी तीन तस्वीरें शेयर की हैं, जहां हर एक फोटो में उनका अलग ही अवतार देखने को मिल रहा है. पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शने में लिखा, 'Dresses are Red, Shoes are Blue And la la la to you…' हुमा कुरैशी इस आउटफिट में काफी बोल्ड लुक में नजर आ रही हैं.

हुमा ने फिर उड़ाए होश

इन तस्वीरों में उनका बोल्ड अंदाज फैंस को दीवाना बना रहा है. इस दौरान एक्ट्रेस का एटीट्यूड काबिल तारीफ है. फैंस के साथ-साथ तमाम यूजर्स एक्ट्रेस के इस बोल्ड अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं. वहीं, लोग उनके इस अवतार के भी दीवाने हो गए हैं. हुमा के चाहने वाले यहां उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं. एक्ट्रेस की इन तस्वीरों ने एक बार फिर से फैंस के होश उड़ा दिए हैं.

इस फिल्म में दिखेंगी हुमा

हुमा के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की मल्टी स्टारर फिल्म 'बेल बॉटम' में देखा गया था. वैसे बॉलीवुड के अलावा वह साउथ इंडस्ट्री में भी काफी एक्टिव हैं. उन्हें जल्द ही अजीत कुमार के लीड रोल वाली तमिल फिल्म 'वालिमई' में भी देखा जाने वाला है.

