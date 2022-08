Independence Day 2022: इन फिल्मों के जरिए बच्चों को समझाएं भारत की आजादी का इतिहास, भर जाएगा देशभक्ति का जोश

नई दिल्ली: Independence Day 2022: देश आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. बचपन किसी भी इंसान के जीवन का नींव होता है. ऐसे में बच्चों की परवरिश का जिम्मा माता-पिता पर होता है. बच्चों को अच्छा इंसान बनाने से लेकर उन्हें सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने में माता-पिता का अहम योगदान होता है. कहा जाता है कि बच्चे छोटी उम्र में जो भी सीखते हैं उसे हमेशा या रखते हैं. बचपन में मिली अच्छी सीख उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती हैं. बच्चे न केवल अपने परिवार बल्कि देश के भी भविष्य होते हैं. ऐसे में बच्चों को देश के प्रति अपने कर्तव्यों के बारे में जानकारी होनी चाहिए. छोटे बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागने के लिए आप हिंदी सिनेमा की मदद ले सकते हैं. बॉलीवुड की इन फिल्मों की मदद से आप छोटे बच्चे में देशभक्ति का जज्बा जगा सकते हैं. इस लेख में हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिसे आपको अपने बच्चे को जरूर दिखानी चाहिए.

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह (The Legend Of Bhagat Singh)

अजय देवगन अभीनीत फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह (The Legend Of Bhagat Singh) हर बच्चे को देखनी चाहिए. यह फिल्म शहीद भगत सिंह (Bhagat Singh) की जीवन पर आधारित है. फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह के किरदार को ऐसे निभाया जैसे उन्होंने इस किरदार को जीया है. फिल्म में ब्रिटिश राज द्वारा भारत और भारत के लोगों पर हुए अत्याचारों को दिखाया है.

राजी फिल्म (Raazi)

राजी फिल्म (Raazi) आलिया भट्ट के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्म है. यह फिल्म हरिंदर सिक्का के नोवल पर आधारित है. इस फिल्म में रॉ एजेंट की सच्ची कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में भारत-पाकिस्तान के युद्ध के समय रॉ एजेंट की बेटी की कहानी को दिखाया है कि किस तरह पिता के कहने पर वह शादी कर पाकिस्तान जाती है और वहां से भारत को खुफिया जानकारी देती है.

मेजर (Major)

हाल ही में रिलीज फिल्म मेजर अपने बच्चे को जरूर दिखाए. फिल्म मेजर मुंबई 26/11 हमले पर आधारित फिल्म है. फिल्म की कहानी मुंबई 26/11 हमले में शहीद हुए आर्मी अफसर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन पर आधारित है. फिल्म में दिखाया है कि मेजर संदीप उन्नीकृष्णन बचपन से ही सेना में जाना चाहते थे और देश के लिए उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी.

गांधी 1982 (Gandhi 1982)

देश की आजादी में मोहनदास करमचंद गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा है. छोटे बच्चे को गांधी के बारे में बताने के लिए फिल्म गांधी 1982 से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है. यह फिल्म गांधी के जीवन पर आधारित फिल्म है.

लक्षय (Lakshya)

साल 2004 में रिलीज ऋतिक रोशन की फिल्म लक्षय भी बच्चों को जरूर दिखाई चाहिए. यह फिल्म कारगिल युद्ध पर आधारित घटना पर एक काल्पनिक फिल्म है.

