'Into The Wild With Bear Grylls' का जबरदस्त ट्रेलर हुआ रिलीज, अजय देवगन ने बताया अनुभव

नई दिल्ली: सर्वाइवल स्किल आधारित सुपरहिट रियलिटी शो 'इनटू द वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स' (Into The Wild With Bear Grylls) में कई भारतीय कलाकारों को खतरों से जूझते हुए देखा जा चुका है. अब इस साल एक और बॉलीवुड सुपरस्टार की एंट्री को लेकर काफी चर्चा चल रही है. दरअसल, शो में जल्द ही बेयर ग्रिल्स (Bear Grylls) के साथ अजय देवगन (Ajay Devgn) को देखा जाने वाला है.

ये सितारे भी आ चुके हैं नजर

पिछले साल इस शो में सुपरस्टार रजनीकांत (Rajinikanth) और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) जैसी हस्तियां नजर आई थीं. अब अजय देवगन को हिंद महासागर में एक साहसिक यात्रा का अनुभव करते हुए देखा जाएगा, जिसमें वे शार्क और प्रतिकूल मौसम की स्थिति का सामना करते हुए दिखाई देंगे. अजय देवगन ने हिंद महासागर के सबसे खराब स्थिति वाले द्वीपों में जीवित रहने के लिए वास्तविक जीवन के रोमांच की अपने शूटिंग के अनुभव के बारे में खुलकर बात की.

अजय देवगन ने शेयर किया अनुभव

उन्होंने कहा, 'इन द वाइल्ड के साथ मेरा पहला अभियान है. मैं आप से कह सकता हूं कि यह बच्चों का खेल नहीं है. मेरे पिता एक एक्शन डायरेक्टर थे और भारतीय उद्योग में मेरे 30 साल के करियर के दौरान, मुझे एक्शन करने का सौभाग्य मिला है. मैंने कई खतरनाक एक्शन सीन किए हैं, पर यह उन सबसे अलग है. मुझे खुशी है कि यह अवसर मेरे पास आया. इसने मुझे अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद की.'

अजय देवगन ने बताया कि ग्रिल्स को एक विशेष सलाम, जो प्रकृति के साथ एक बहुत जरूरी संबंध तलाशने और विकसित करने के लिए लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं. अजय ने कहा, 'वह निश्चित रूप से मुझे जंगल में सुरक्षित रखने के लिए, भूखे जंगलों से लेकर समुद्र की गहराई तक, बेयर यह सब जानता है.'

मंगलवार को सामने आया पहला लुक

इस शो का पहला लुक मंगलवार को सामने आया जिसमें एडवेंचर स्पेशलिस्ट बेयर ग्रिल्स अजय के साथ अपने परिवार, करियर और नए सीजन में जीवन पर एक स्पष्ट बातचीत में उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं. बेयर ग्रिल्स को अस्तित्व और बाहरी रोमांच के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक के रूप में जाना जाता है.

इस प्रशंसा के लिए उनका सफर यूके के तट से दूर एक छोटे से द्वीप पर शुरू हुई जहां उनके दिवंगत पिता ने उन्हें प्रकृति के बीच पलना सिखाया. मार्शल आर्ट में छोटी उम्र से प्रशिक्षित, ग्रिल्स ने 21वीं एसएएस रेजिमेंट के हिस्से के रूप में ब्रिटिश विशेष बलों में एक सैनिक के रूप में 3 साल बिताए हैं.

ग्रिल्स ने भी बताया अजय संग अनुभव

ग्रिल्स इस शो के लिए अजय देवगन के साथ अपने जुड़ाव और उनके साथ अपनी यात्रा पर कहते हैं, 'अजय को जंगल में ले जाना और उनके साथ एक साहसिक कार्य करना मजेदार था. रेगिस्तानी द्वीपों पर जीवित रहना हमेशा कठिन होता है. वह अविश्वसनीय रूप से काम के प्रति ईमानदार है और मैं उस ईमानदारी को बहुत महत्व देता हूं. एक चीज जो मैंने अजय के बारे में जानी है वह कम बोलते है, परन्तु उसके मन में बड़ा प्रेम और बल है.'

25 अक्टूबर को होगा टेलीकास्ट

'इनटू द वाइल्ड' अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, मलयालम और कन्नड़ सहित 7 भाषाओं में उपलब्ध है. एपिसोड का प्रीमियर 22 अक्टूबर को डिस्कवरी प्लस इंडिया और फिलीपींस पर होगा. शो का प्रसारण 25 अक्टूबर को डिस्कवरी चैनल और अन्य पर रात 8 बजे होगा.

ये भी पढ़ें- KBC 13: इस बार शो में साथ दिखेंगे 'जय' और 'बसंती', लाइव रीक्रिएट किया जाएगा ये सीन

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.