ऑस्कर विजेता फिल्म की अभिनेत्री गिरफ्तार, जानें क्या था गुनाह

नई दिल्ली: ईरान सरकार ने ऑस्कर विजेता फिल्म की अभिनेत्री को गिरफ्तार किया काहिरा, 17 दिसंबर (एपी) ईरानी अधिकारियों ने देश भर में हो रहे प्रदर्शनों के बारे में झूठ फैलाने के आरोप में देश की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक को गिरफ्तार किया है.

इंस्टा पोस्ट के बाद गिरफ्तारी

सरकारी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी. सरकारी समाचार एजेंसी इरना की खबर में कहा गया है कि ऑस्कर विजेता फिल्म ‘द सेल्समैन’ की कलाकार तारानेह अलीदूस्ती को इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट करने के एक हफ्ते बाद हिरासत में ले लिया गया.

Iranian authorities arrested the star of the Oscar-winning movie, Taraneh Alidoosti, after she voiced support for anti-hijab protests & posted a photo of herself with the main slogan of demonstrators, Reuters reported citing Iran's media

