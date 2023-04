इरफान खान की पुण्यतिथि पर फिर नम हुईं आंखें, आखिरी दिनों में बेटे से कह गए ये बात

नई दिल्ली: इरफान खान (Irrfan Khan) जैसा मंझा हुआ कलाकार इस दुनिया में शायद कभी कोई हो ही नहीं सकता. जबरदस्त अदाकारी की जो उम्मीदें दर्शकों को इरफान से हुआ थी, वो उम्मीद भी तो अब किसी से नहीं रही है. इस मौके पर इरफान का डायलॉग याद आता है, 'शराफत की दुनिया का किस्सा ही खत्म, अब जैसी दुनिया वैसे हम.' एक साधारण सा डायलॉग, जिसे इरफान के अंदाज ने दिलों में उतार दिया.

29 अप्रैल को दुनिया को अलविदा कह गए Irrfan Khan

29 अप्रैल 2020, ये वही दिन था जब हमेशा के लिए इरफान खान इस दुनिया को अलविदा कह दिया. उनका दुनिया से रुख्सत हो जाना हर किसी के लिए एक गहरा सदमा था. उनके जाने के बाद अक्सर उनके बेटे और एक्टर बाबिल खान उनसे जुड़ी कई बातों का खुलासा करते हैं. कुछ समय पहले ही बाबिल ने इरफान के आखिरी पलों का जिक्र किया था.

आंखें नम कर देगी बाबिल की बातें

बाबिल जब भी दिवंगत पिता इरफान की बात करते हैं, उनकी आंखें भीग सी जाती हैं. इरफान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह एक सुरक्षित घेरे में थे और अचानक वो घेरा टूट गया. उन्होंने आगे कहा, 'आपके पास इसके बाद कोई विकल्प ही नहीं बचता. फिर तो आपको वही करना पड़ता है जैसा जिंदगी आपसे चाहती है.'

आखिरी पलों में इरफान ने कही थी ये बात

बाबिल ने बताया अपनी बीमारी से लड़ने के दौरान उनके पिता बहुत हद तक ठीक भी हो गए थे, लेकिन शायद वह जानते थे कि वह बच नहीं पाएंगे. 'उनके निधन से 2-3 दिन पहले मैं उनके पास अस्पताल में था. वह होश खोने लगे थे. अपने अंतिम पलों में उन्होंने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराए और बोले- 'मैं मरने वाला हूं.' मैंने कहा ऐसा नहीं होगा, लेकिन वो फिर से मुस्कुराए और सो गए.'

पत्नी सुतापा ने भी बयां किया था दर्द

इरफान की पत्नी सुतापा के लिए उनके बिना रह पाना आसान नहीं था. एक बार सुतापा ने भी कहा था कि इरफान मौत और इसके बाद ही जिंदगी के लिए भी बहुत उत्साहित रहते थे. उनकी मौत के एक साल भी सुतापा लोगों से मिलने और उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो पाई थीं. उन्होंने कहा वह सकारात्मक रहने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन वह लोगों से मिलने की बजाय लिखने में ही अच्छी हैं.

फैंस ने फिर किया इरफान को याद

