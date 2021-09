Javed Akhtar: गीतकार ने तालिबान को लेकर कही बड़ी बात, पोस्ट हुआ वायरल

नई दिल्ली: बॉलीवुड के मशहूर गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) उन लोगों में से हैं, जो देश-विदेश के हर मुद्दे पर अपनी बात रखते नजर आते हैं. इस वजह से कई बार उन्हें आलोचना का भी सामना करना पड़ता है. हाल ही में जावेद अख्तर ने तालिबान (Taliban) को निशाने पर लेते हुए बड़ी बात कही है.

Every decent person ,every democratic government every civilised society in the world should refuse to recognise and condemn Talibans for their ruthless repression of Afgan women or let’s forget the words like justice , humanity and conscience.

उन्होंने (Javed Akhtar on Taliban) ट्वीट करते हुए लिखा है, 'दुनिया की हर लोकतांत्रित सरकार को तालिबान को मान्यता देने से इनकार कर देना चाहिए. इसके साथ ही अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ जिस तरह से तालिबान पेश आ रहा है उसकी निंदा की जानी चाहिए या फिर न्याय, मानवता और विवेक जैसे शब्दों को भूल जाना चाहिए.'

The spokesperson of Taliban has told the world that women are not meant to be ministers but to stay at home and bear children but the so called civilised and democratic countries of the world are willing to shake Talibani hand . What a shame .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) September 10, 2021