Jayam Ravi Divorce: ऐश्वर्या राय के को-एक्टर का टूटा घर, शादी के 15 साल बाद लिया तलाक

Jayam Ravi Divorce: तमिल फिल्मों के मशहूर एक्टर जयम रवि (Jayam Ravi) अपनी फिल्मों को लेकर तो हमेशा ही खबरों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनकी निजी जिंदगी सुर्खियां बटोर रही हैं. दरअसल, जयम ने पत्नी आरती संग अपना रिश्ता खत्म कर दिया है. सोमवार, 9 सितंबर, 2024 को उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए अपने सभी चाहने वालों के होश उड़ा दिए हैं. जयम और आरती शादी के 15 साल बात तलाक लेकर अलग हो गए हैं.

Jayam Ravi के पोस्ट ने किया हैरान

'पोन्नियिन सेल्वन' से दुनियाभर में मशहूर हुए जयम ने 9 सितंबर को अपने एक्स (ट्वीटर) अकाउंट पर एक लंबा-चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया है. इसमें उन्होंने बताया कि उनकी 15 साल की शादी टूट गई है.

