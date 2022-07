Jugjugg Jeeyo Box Office Collection: धीमी पड़ रही है 'जुग जुग जियो' की रफ्तार, जानें अब तक की कमाई

नई दिल्ली: Jugjugg Jeeyo Box Office Collection: वरुण धवन (Varun Dhawan), कियारा आडवाणी (Kiara Advani), नीतू कपूर (Neetu Kapoor), अनिल कपूर (Anil Kapoor) और मनीष पॉल (Manish Paul) स्टाटर फिल्म 'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी है. दर्शक काफी लंबे वक्त से इन सितारों की इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे. हालांकि फिल्म लोगों को थिएटर्स की ओर नहीं खींच पाई. अब फिल्म की मंगलवार की कमाई सामने आ चुकी है.

जहां एक और फिल्म वीकेंड पर सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. वहीं, दूसरी तरफ 'जुग जुग जियो' का वीकडेज पर काफी बुरा हाल है. फिल्म का वीकेंड कलेक्शन शानदार रहा, लेकिन सोमवार से ही फिल्म की कमाई की रफ्तार एक दम से धीमी पड़ गई है.

#JugJuggJeeyo shows a good hold on [second] Mon and Tue... [Week 2] Fri 3.03 cr, Sat 4.75 cr, Sun 6.10 cr, Mon 1.80 cr, Tue 1.75 cr. Total: ₹ 71.09 cr. #India biz. pic.twitter.com/WQyBrTfgtZ

taran adarsh (@taran_adarsh) July 6, 2022