OMG: जेल से रिहा हुए KRK, बोले- 'मैं अपना बदला लेने के लिए लौट आया हूं'

नई दिल्ली: बॉलीवुड फिल्मों के समीक्षक कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा खबरों में छाए रहते हैं, पर पिछले कुछ दिनों से केआरके (KRK) अपनी रियल लाइफ को लेकर चर्चा में है. हाल ही में उन्हें मुंबई पुलिस ने मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया था, जिसके कुछ दिनों बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है. रिहा होते ही केआरके ने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान करते हुए कहा है कि वो अपना बदला लेकर रहेंगे.

ट्वीट किया शेयर

कमाल राशिद खान उर्फ केआरके ने रविवार के कुछ देर पहले ही एक ट्वीट शेयर किया है. इस ट्वीट में उन्होंने चेतावनी देते हुए लिखा है- 'मैं अपना बदला लेने के लिए वापस आ गया हूं.' बता दें कि केआरके को दो अलग-अलग ट्वीट्स के लिए गिरफ्तार किया गया था.

I am back for my vengeance.

— KRK (@kamaalrkhan) September 11, 2022