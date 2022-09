आरएसएस में जाने के लिए तैयार केआरके, सोशल मीडिया पर दी जानकारी

नई दिल्ली: कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) उर्फ केआरके अक्सर अपने बयानों की वजह से खबरों में आ जाते हैं. हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आए केआरके अपने लेटेस्ट ट्वीट की वजह से खबरों में बने हुए हैं. उन्होंने अपने भविष्य की प्लानिंग के बारे में लोगों को ट्वीट के जरिए कुछ ऐसा बताया जिसकी वजह से हर तरफ उनकी ही बात हो रही है. वहीं कई लोग उन्हें अटेंशन सीकर भी बता रहे हैं.

केआरके ने किया ट्वीट

हाल में ही कमाल राशिद खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया. ट्वीट में केआरके ने जानकारी दी है कि वह जल्द ही आरएसएस में शामिल होने जा रहे हैं. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'अब यह फाइनल और कंफर्म हो चुका है कि मैं जल्द ही नागपुर जाकर आरएसएस ज्वाइन करने जा रहा हूं.' उनका ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

लोगों ने किया रिएक्ट

उनके इस ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं. उनके इस फैसले पर कई लोग उनके समर्थन में हैं. वहीं, कुछ यूजर्स उनका विरोध भी कर रहे हैं.

It’s final and confirmed. Soon, I will go to Nagpur to join #RSS officially.

— KRK (@kamaalrkhan) September 29, 2022