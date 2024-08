VIDEO: कंगना रनौत को 'इमरजेंसी' की रिलीज से पहले मिली जान से मारने की धमकी, एक्ट्रेस ने मांगी पुलिस से मदद

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत लगातार किसी न किसी कारण सुर्खियों में बनी हुई है. अब खबर आई है कि एक्ट्रेस को जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. कंगना को उनकी अपकमिंग फिल्म 'इमरजेंसी' की रिलीज के सिलसिले में इस तरह की धमकियां मिलने लगी है. उन्हें इस तरह की धमकी देने के पीछे कट्टरपंथी सिख संगठन का चेहरा है. अब कंगना को धमकी देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर एक्ट्रेस और उनके सभी चाहने वाले सभी परेशान हो गए हैं. कंगना ने इस वीडियो को खुद शेयर किया है.

Kangana Ranaut को दी चप्पलों से मारने की धमकी

बताया जा रहा है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कंगना रनौत की 'इमरजेंसी' पर रोक लगाने की मांग की है. वहीं, अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देख कंगना के दोस्त, परिवार के लोग और फैंस सकते में आ गए हैं. इस वीडियो में एक शख्स कह रहा है, 'अगर आप ये फिल्म (इमरजेंसी) रिलीज करते हो तो सरदारों ने आपको चप्पल ही मारनी है. लाफा तो आपने खा ही लिया है.'

What is happening in our nation? People are openly threatening the life of BJP MP and Bollywood actress Kangana Ranaut simply for portraying India's history. Is it wrong to tell the story of the Iron Lady of India, who is celebrated as one of the country's strongest… pic.twitter.com/w1QWJhAkG3

— Rahul Chauhan (@RahulCh9290) August 26, 2024