करण जौहर की 'बेधड़क' में दिखेंगे 3 नए चेहरे, शनाया कपूर के साथ इन्हें भी किया लॉन्च

नई दिल्ली: फिल्मकार करण जौहर (Karan Johar) पिछले कुछ सालों में कई स्टार किड्स और नए चेहरों को पर्दे पर उतार चुके हैं. अब उन्होंने अपनी इस प्रथा का कायम रखते हुए तीन और नए लोग लॉन्च कर दिए हैं. इसी के साथ करण ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान भी कर दिया है. उनकी इस फिल्म में नजर आने वाले नए कलाकारों की लिस्ट में पहला नाम दिग्गज एक्टर संजय कपूर की लाडली शनाया कपूर (Shanaya Kapoor) का है.

करण ने शेयर किए तीनों नए चेहरों के पोस्टर्स

शशांक खेतान के निर्देशन में बनने वाली फिल्म 'बेधड़क' (Bedhadak) को करण जौहर निर्मित कर रहे हैं. इस फिल्म में शनाया के साथ गुरफतेह पीरजादा (Gurfateh Pirzada) भी एक्टिंग डेब्यू कर रहे हैं. इनके अलावा फिल्म में टीवी एक्टर लक्ष्य लालवानी (Lakshya Lalwani) भी लीड रोल में दिखाई देंगे.

We’re bringing to you a new era of love - one that’s filled with passion, intensity & boundaries that will be crossed…#Bedhadak!

Starring, our latest addition to the Dharma Family - #Lakshya, @shanayakapoor & @gurfatehpirzada! Directed by the exceptional #ShashankKhaitan. pic.twitter.com/5FIAzcfZWm

— Karan Johar (@karanjohar) March 3, 2022