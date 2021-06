'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम करण मेहरा हुए गिरफ्तार, पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप

नई दिल्ली: टीवी के मशहूर एक्टर करण मेहरा (Karan Mehra Arrest) को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया गया है. पिछले कुछ समय करण और उनकी पत्नी निशा रावल (Nisha Rawal) के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था. ऐसे में अब खबर आई है कि करण को निशा के साथ घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल करण मेहरा मुंबई के गोरेगांव इलाके में स्थित पुलिस स्टेशन में हैं.

Maharashtra | Actor Karan Mehra arrested after his wife & actor Nisha Rawal filed a complaint in Goregaon area last night. Rawal filed a complaint against Mehra following a brawl. A case has been registered: Mumbai Police

— ANI (@ANI) June 1, 2021