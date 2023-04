KKBKKJ Box Office Collection Day 4: सलमान खान की फिल्म का कैसा रहा रिजल्ट? यहां देखिए आंकड़े

नई दिल्ली: सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म 'किसी का भाई किसी की जान' (Kisi Ka Bhai Kisi Ki Jaan) उनके चाहने वालों के लिए ईदी से कम नहीं थी. फिल्म ने पहले दिन बेशक उम्मीद से कम कारोबार किया, लेकिन वीकेंड में फिल्म के फैंस का जबरदस्त प्यार मिला. वहीं, अब इसके पहले सोमवार के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं, जिन्हें औसत ही माना जा सकता है.

Salman Khan ने नहीं छोड़ी कोई कसर

अपनी इस फिल्म को हिट बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी. फिटनेस से लेकर, स्टार कास्ट, मेगा बजट और प्रमोशन हर चीज पर बारीकी से ध्यान दिया गया है. यहां तक कि फिल्म में साउथ स्टार्स को जोड़कर साउथ मसाला भी इसमें डाला गया. हालांकि, इन सबके बावजूद अब फिल्म का कारोबार गिरता दिखाई देने लगा है.

सोमवार को सिर्फ इतना कारोबार कर पाई फिल्म

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श की रिपोर्ट के अनुसार, 'किसी का भाई किसी की जान' ने अपने पहले सोमवार यानी चौथे दिन में 10.71 करोड़ रुपये का ही कारोबार किया है.

#KisiKaBhaiKisiKiJaan hits double digits on make-or-break Mon… Declines at premium plexes, but fantastic beyond metros and single screens [better than Fri *at places*], despite weekday ticket rates… Fri 15.81 cr, Sat 25.75 cr, Sun 26.61 cr, Mon 10.17 cr. Total: ₹ 78.34 cr.… pic.twitter.com/aeZIbfj4Mc

— taran adarsh (@taran_adarsh) April 25, 2023