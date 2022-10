ब्रांड ने गलती से राघव जुयाल की जगह किया इस एक्टर को टैग, यूजर्स बोले-'नाम तो सही लिख लेते'

नई दिल्ली: हाल ही में एक रिटेल चेन ने राघव जुयाल को अपनी ऐड में लिया. राघव के साथ हुए इस कोलैब के बाद ब्रांड से एक गलती हो गई. उन्होंने अनजाने में ट्वीट में राघव जुयाल की जगह 'गो गोवा गोन' के एक्टर वीर दास को टैग कर दिया. ऐसे में वीर दास ने जमकर उनकी खिल्ली उड़ाई.

बता दें कि कोलकाता के एक रिटेल स्टोर ने एक फोन कंपनी का ऐड शेयर किया था साथ ही लिखा कि 'फेमस इंडियन कॉमेडियन वीर दास ने हाल ही में हमारा लेटेस्ट फोन ट्राई किया. हाल ही में अपनी जैसलमेर ट्रिप के दौरान उन्होंने अपना एक्सपीरिएंस शेयर किया.'

Thanks guys. I’m totally

Mind blown, especially because…that ain’t me https://t.co/XcmripQgW5

— Vir Das (@thevirdas) October 21, 2022