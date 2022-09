KRK को मुंबई में है जान का खतरा! बेटे ने ट्वीट कर लगाई मदद की गुहार

नई दिल्ली: फिल्म क्रिटिक्स और एक्टर कमाल राशिद खान (अब कुमार) उर्फ केआरके (KRK) को हर पिछले कुछ दिनों से लगातार हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही है. अब फिर से एक खबर ने सभी के होश उड़ा दिए हैं. दरअसल, केआरके के बेटे फैसल कमाल ने अपने एक ट्वीट में दावा किया है कि उनके पिता की जान को खतरा है.

KRK के बेटे का बड़ा दावा

बता दें कि केआरके पिछले 9 दिनों से मुंबई में जेल में बंद थे. हालांकि, गुरुवार को उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है. इसके बाद कमाल के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है. इस ट्वीट के मुताबिक, इसे केआरके के बेटे फैसल ने लिखा है. इसमें वह दावा कर रहे हैं कि मुंबई में उनके पिता की जान को खतरा है और उन्हें मदद की जरूरत है.

KRK के बेटे ने मांगी मशहूर हस्तियों से मदद

फैसल ने इस ट्वीट में लिखा, 'मैं केआरके का बेटा फैसल कमाल हूं. मुंबई में मेरे पिता को कुछ लोग जान से मारने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं. मैं सिर्फ 23 साल का हूं और लंदन में रहता हूं. मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता की मदद कैसे करूं. मैं अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख और देवेंद्र फडणवीस जी से आवेदन करता हूं कि वे मेरे पिता की मदद करें. मैं और मेरी बहन उनके बिना मर जाएंगे.'

फैसल ने जनता से भी मांगी मदद

Because he is our life. I request public also to support my father to save his life. We don’t want him to die like #SushantSinghRajput #WeStandWithKRK

— Kamal Rashid Kumar (@kamaalrkhan) September 8, 2022