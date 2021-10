KRK का कंगना रनौत को लेकर बड़ा खुलासा, करण जौहर पर 'हमला' करने की हुई थी साजिश

नई दिल्ली: खुद को देश का नंबर 1 फिल्म क्रिटिक कहने वाले कमाल राशिद खान उर्फ केआरके (KRK) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह हमेशा ही मशहूर फिल्मी हस्तियों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं. इस बार वह बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के पीछे पड़ गए हैं. हाल ही में उन्होंने अपने एक ट्वीट में कंगना को लेकर एक ऐसा खुलासा किया है जिस पर अब हंगामा खड़ा हो गया है.

केआरके ने कंगना पर लगाए गंभीर आरोप

केआरके ने अपने एक ट्वीट में दावा किया है कि कंगना ने उन्हें मशहूर फिल्मकार करण जौहर (Karan Johar) पर 'हमला' करने के लिए कहा है. वहीं, इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि कंगना और करण के बीच काफी मतभेद रहे हैं.

Till date no filmwala has asked me to say bad about other filmwala except #KanganaRanaut who asked me to say many things bad about #KaranJohar. I m having her all SMS as proof but I will never public that chat. I have never revealed anyone chat till date n I won’t do it in future

