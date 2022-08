Laal Singh Chaddha BO Collection Day 3: 'लाल सिंह चड्ढा' की कमाई में तीसरे दिन हुआ थोड़ा सुधार, जानिए अब तक का कलेक्शन

नई दिल्ली: Laal Singh Chaddha BO Collection Day 3: बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान (Aamir Khan) पिछले लंबे वक्त से अपनी फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' (Laal Singh Chaddha) को लेकर चर्चा में बने हुए हैं. ये फिल्म आखिरकार बीते शुक्रवार को बड़े पर्दे पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म को जहां रिलीज से पहले ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं रिलीज होने के बाद भी यह फिल्म विवादों में फंसती नजर आ रही है. फिल्म के ऊपर भारतीय सेना के अपमान और धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसे कई गंभीर आरोप भी लग चुके हैं.

सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है 'लाल सिंह चड्ढा'

ऐसे में फिल्म के कलेक्शन में भी असर साफ-साफ देखने को मिल रहा है. बीते शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' को बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का ठंडा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मेकर्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन फिल्म कुछ खास कमाल करती नहीं दिख रही. तीसरे दिन फिल्म की कमाई में मामूली सुधार हुआ है.

फिल्म ने अब तक कमाए कुल इतने करोड़

पहले के दो दिनों में फिल्म ने उम्मीद से काफी कमाई की, लेकिन तीसरे दिन कमाई के मामले में फिल्म ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है.

#LaalSinghChaddha witnesses marginal growth on Day 3 - due to the weekend factor - but that's not enough... Should've scored in double digits to salvage the situation... 3-day total is way below the mark... Thu 11.70 cr, Fri 7.26 cr, Sat 9 cr. Total: ₹ 27.96 cr. #India biz. pic.twitter.com/OehCJwhFbR

taran adarsh (@taran_adarsh) August 14, 2022