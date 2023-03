कंगना रनौत को जैसे ही सतीश कौशिक के निधन की खबर मिली, वह भी सुनकर हैरान रह गईं. उन्होंने अब एक्टर को श्रद्धांजलि देते हुए उनके साथ अपनी एक फोटो शेयर की है. इसमें उन्होंने लिखा, 'आज मेरी सुबह इस भयानक खबर के साथ हुई. वह मेरे सबसे बड़े चीयरलीडर थे, एक बहुत ही सफल अभिनेता और निर्देशक थे. सतीश कौशिक जी व्यक्तिगत रूप से भी बहुत दयालु और सच्चे इंसान थे, मुझे उनको इमरजेंसी में निर्देशित करना बहुत पसंद था. उनकी बहुत याद आएगी, ओम शांति.'

Woke up to this horrible news, he was my biggest cheerleader, a very successful actor and director #SatishKaushik ji personally was also a very kind and genuine man, I loved directing him in Emergency. He will be missed, Om Shanti pic.twitter.com/vwCp2PA64u

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) March 9, 2023