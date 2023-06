49 की मलाइका अरोड़ा ने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी में किया डांस, बोल्ड मूव्स से मचाया तहलका

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हाल ही में बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर की बर्थडे पार्टी में व्हाइट बॉडीकॉन ड्रेस में नजर आई थी. पार्टी में मलाइका अरोज़ा जमकर डांस किया है. सोशल मीडिया पर 49 साल की मलाइका अरोड़ा का सेक्सी डांस वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

छैंया छैंया गाने पर किया डांस

MalaikaArora dancing to ‘Chaiyya Chaiyya’ at ArjunKapoor’s birthday party is just amazing Bollywood #trending video viral pic.twitter.com/OVX89nInSU

— Indian Paper Ink (@indianpaperink) June 26, 2023