सानिया मिर्जा के फेयरवेल मैच में पहुंचे MC Stan, टेनिस प्लेयर ने लगाया गले

नई दिल्ली: बिग बॉस 16 के विनर और रैपर एम सी स्टेन हैदराबाद में टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा के फेयरवेल मैच में पहुंचे. इस दौरान स्टेन ने सानिया को उनकी आगे की जिंदगी के लिए बधाई दी और एक लाइव परफॉर्मेंस दी. वहीं रैपर को देख सानिया ने उनका वेलकम करते हुए उन्हें गले लगाया जिसका वीडियो सोशल मीडिया में काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

स्टेन को देख खुश हुई सानिया

टेनिस स्टार सानिया मिर्जा का आज आखिरी मैच था. बता दें कि उन्होंने कुछ समय पहले रिटायरमेंट का ऐलान किया था जिसके चलते आज हैदराबाद में उनका फेयरवेल मैच रखा गया था. इस मौके पर बिग बॉस 16 के विनर और फेमस रैपर एम सी स्टेन भी पहुंचे. एम सी स्टेन ने टेनिस ग्राउंड पर जाकर टेनिस स्टार से मुलाकात की और दोनो ने काफी लंबे वक्त तक आपस में बातचीत की. इसके साथ ही उन्होंने सानिया के आखिरी मैच के लिए लाइव परफॉर्मेंस भी दी.

Stanny Performing Ek din pyaar On the last Farewell of Sania Mirza In Hyderabad #MCStan #SaniaMirza #MCStan#MCStanArmy pic.twitter.com/JtTIHhfjk0

