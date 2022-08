मिलिंद सोमन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, जानिए दोनों में क्या है समान

नई दिल्ली: मॉडल, एक्टर और फिटनेस को लेकर हमेशा जागरुकता फैलाने वाले मिलिंद सोमन (Milind Soman) ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) से मुलाकात की. दिल्ली में मिलिंद सोमन ने प्रधानमंत्री से मिलकर अपने कॉमन इंटरेस्ट साझा किए. मिलिंद सोमन ने ये मुलाकात 'यूनिटी रन' पूरा होने के बाद की.

Was so happy to meet Hon PM @narendramodi at @PMOIndia after the #UnityRun and discover a mutual interest in ancient Indian traditions of sport, health & fitness :) i thanked him for all he is doing to promote Yoga and Ayurveda across the country @FitIndiaOff #JaiHind pic.twitter.com/yDXbUf8IfV

— Milind Usha Soman (@milindrunning) August 24, 2022