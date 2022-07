'लाल सिंह चड्ढा' का नया पोस्टर रिलाज, पहली बॉलीवुड फिल्म में नागा चैतन्य का दिखा ऐसा अवतार

नई दिल्ली: साउथ एक्टर नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) बहुत जल्द बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डेब्यू करने जा रहे हैं. वह जल्द ही आमिर खान के साथ हिंदी सिनेमा में धमाल मचाते नजर आएंगे. हाल में ही आमिर खान (Aamir Khan) की अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा (Laal Singh Chaddha)से उनका पहला लुक सामने आया है. इस पोस्टर में नागा चैतन्य यूनिक लुक में नजर आ रहे हैं. फैंस को उनका लुक खूब पसंद आ रहा है.

नागा चैतन्य लुक आया सामने

बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की मोस्टअवेडेट फिल्म 'लाल सिंह चड्ढा' के ट्रेलर में नागा चैतन्य की झलक देखने के बाद से हर कोई काफी एक्साइटिड है. ऐसे में अब फिल्म से उनका फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज कर दिया गया है. पोस्टर देखने के बाद से फैंस फिल्म के लिए और बेसब्र हो गए हैं.

Introducing Balaraju from Bodipalem... played by Chaitanya Akkineni! Love you our Yuva Samrat!#LaalSinghChaddha @chay_akkineni #AamirKhan #KareenaKapoorKhan #AdvaitChandan pic.twitter.com/6LWcexqfeb

— Aamir Khan Productions (@AKPPL_Official) July 20, 2022