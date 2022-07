सामंथा से तलाक के बाद नागा चैतन्य में आए ऐसे बदलाव, एक्टर ने खुद किया बड़ा खुलासा

Naga Chaitanya on his divorce with Samantha Ruth: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार नागा चैतन्य इन दिनों अपनी फिल्म थैंक्यू का जबरदस्त प्रमोशन कर रहे हैं. फिल्म प्रमोशन के दौरान एक्टर ने अपने और सामंथा रुथ प्रभु के साथ तलाक पर चुप्पी तोड़ते हुए कहीं ये बात