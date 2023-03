पूर्व पत्नी के आरोपों पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तोड़ी चुप्पी, ट्विटर पर कही ये बात

नई दिल्ली: नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता हैं. वह अपनी फिल्मों और वेब सिरीज में अपने अभिनय को लेकर चर्चाओं में रहते हैं. लेकिन इन दिनों एक्टर अपनी निजी जिंदगी को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं. बता दें कि एक्टर की पूर्व पत्नी आलिया सिद्दीकी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसको लेकर नवाज ने अब अपनी बात रखते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है.

पोस्ट शेयर करते हुए आरोपों पर की बात

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'ट्विटर' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए अपना बयान दिया है. जिसमें उन्होंने पूर्व पत्नी की ओर से लगाए गए आरोपों और अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं.

This is not an allegation but expressing my emotions. pic.twitter.com/6ZdQXMLibv

— Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) March 6, 2023