Nayanthara Wedding Teaser: पर्दे पर दिखेगी नयनतारा और विग्नेश शिवन की शादी, वेडिंग डॉक्यूमेंट्री का टीजर हुआ आउट

नई दिल्ली: Nayanthara Wedding Documentary: साउथ सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस नयनतारा और विग्नेश की शादी साउथ इंडस्ट्री की बड़ी शादियों में से एक थी. वहीं फैंस अब नयनतारा और विग्नेश की शादी को ऑनलाइन देख पाएंगे. जी हां नयनतारा और विग्नेश शिवन की वेडिंग डॉक्यूमेंट्री जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने नयनतारा और विग्नेश शिवन की वेडिंग डॉक्यूमेंट्री का टीजर शेयर किया है. आइए जानते हैं कब रिलीज होगी वेडिंग डॉक्यूमेंट्री.

नयनताराः बियोंड द फेयरीटेल का टीजर आउट

Cue the malems cos we're ready to dance in excitement

Nayanthara: Beyond the Fairytale is coming soon to Netflix! pic.twitter.com/JeupZBy9eG

— Netflix India South August 9, 2022