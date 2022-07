Janhit Mein Jaari: ओटीटी पर रिलीज होने को तैयार है नुसरत भरूचा कि फिल्म, इस प्लेटफॉर्म पर मचाएगी धमाल

नई दिल्ली: बॉलीवुड अदाकारा नुसरत भरूचा (Nushrratt Bharuccha) ने अपनी दमदार एक्टिंग के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई है. हर कोई उनकी खूबसूरती का कायल है. हाल में वह अपनी फिल्म Janhit Mein Jaari को लेकर लाइम लाइट में छाई हुई हैं. वहीं अभिनेत्री अब एक बार फिर धमाल मचाने को तैयार है, क्योंकि उनकी फिल्म जल्द ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है.

किस प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होगी फिल्म

श्री राघव एंटरटेनमेंट एलएलपी, भानुशाली स्टूडियोज लिमिटेड और थिंक इंक पिक्चर्स प्रोडक्शन के बैनर तले बनी 'जनहित में जारी' जी 5 पर स्ट्रीम होने के लिए तैयार है. फिल्म को जय बसंतू सिंह ने निर्देशित किया है,

Get ready for a laughter riot!

Manokamna lekar aa rahi hai bohot sara manoranjan!

Watch the World Digital Premiere of #JanhitMeinJaariOnZEE5 on the 15th of July. #ZarooratNahiZaroori pic.twitter.com/hetKxHpbmg

— ZEE5 (@ZEE5India) July 7, 2022