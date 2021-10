Radhe Shyam Teaser: प्रभास के बर्थडे पर मेकर्स ने दिया गिफ्ट, रिलीज किया धमाकेदार टीजर

नई दिल्ली: साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) आज यानी 23 अक्तूबर को अपना 42वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर ‘राधे श्याम’ (Radhe Shyam) के मेकर्स ने आज ही फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया है. उनकी फिल्म 'राधे श्याम' (Radhe Shyam) का फैंस काफी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्रभास के फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है.

मेकर्स ने दिया प्रभास के फैंस को गिफ्ट

प्रभास के बर्थडे पर मेकर्स ने टीजर रिलीज कर उनके फैंस को एक ट्रीट दी है. टीजर में प्रभास के विक्रमादित्य अवतार को मेकर्स ने रिवील किया है. बता दें कि ये फिल्म अगले साल 14 जनवरी को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में प्रभास के साथ पूजा हेगड़े भी अहम भूमिका में हैं. प्रभास ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर अपनी आने वाली फिल्म 'राधे श्याम' का टीजर शेयर किया है.

प्रभास ने शेयर किया टीजर

पोस्ट करते करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'Vikramaditya will see you soon…'. टीजर देखने के बाद इस बात में कोई शक नहीं है कि एक्टर की भूमिका बहुत ही अनोखी है. अब फैंस इस फिल्म को देखने के लिए सुपर एक्साइटेडड हो गए हैं. फिल्म 14 जनवरी 2022 पर सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. राधे श्याम एक बहुभाषी फिल्म होगी और गुलशन कुमार और टी-सीरीज द्वारा प्रस्तुत राधा कृष्ण कुमार द्वारा निर्देशित है.

42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रभास

बता दें कि 'बाहुबली' (Baahubali) फिल्म से दुनिया भर में खास पहचान बनाने वाले एक्टर प्रभास (Prabhas) आज (23 अक्तूबर) अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. साल 1979 में प्रभास का जन्म चेन्नई में हुआ था. पहले प्रभाष केवल दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम करते थे. लेकिन, 'बाहुबली' फिल्म के बाद उन्हें देश और दुनिया में नई पहचान मिली है.

