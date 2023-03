Oscar 2023: Everything Everywhere All at Once ने जीते 7 ऑस्कर फिर भी नहीं तोड़ पाई Slumdog Millionaire का रिकॉर्ड

नई दिल्ली: Oscar हर साल किसी ना किसी खास फिल्म के लिए बेहद खास बन जाता है. ये साल Everything Everywhere All at Onceका और फिल्म की पूरी टीम का था. Everything Everywhere All at Once ने कई केटेगरीज में लगभग 7 ऑस्कर जीते. इस साल ताबड़तोड़ वाहवाही बटोरने वाली इस फिल्म को दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिला लेकिन फिर भी फिल्म 2008 में आई Slumdog Millionaire का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई.

सबसे ज्यादा ऑस्कर

बात करें Slumdog Millionaire की तो फिल्म ने 2009 में आयोजित ऑस्कर अवॉर्ड में 8 अवॉर्ड जीते थे. अगर ऑस्कर में सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीतने की अगर बात करें तो 1960 में आई William Wyler की 'Ben-Hur', 1988 में रिलीज हुई Titanic और 2004 में धमाल मचाने वाली The Lord of Rings: The Return of the King शामिल हैं. इन तीनों फिल्मों ने ऑस्कर में सबसे ज्यादा 11 अवॉर्ड जीते हैं. अभी तक इनका रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है.

फिल्म ने रचा इतिहास

Everything Everywhere All at Once ने इस साल ऑस्कर में 10 अलग-अलग कैटेगरीज में 11 नॉमिनेशंस हासिल की थीं. फिल्म के लिए डायरेक्टर डेनियल शेनर्ट और डेनियल क्वान को बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड मिला. मिशेल यो को बेस्ट लीड एक्ट्रेस और केहू क्वान, जेमी ली कर्टिस ने बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और एक्ट्रेस का खिताब अपने नाम किया.

फिल्म की उपलब्धि पर पूरी टीम खुश थी

ऑस्कर से कुछ ही हफ्ते पहले Everything Everywhere All at Once ने Screen Actors Giild Awards में भी सबसे ज्यादा अवॉर्ड जीते थे. फिल्म की इस उपलब्धि पर पूरी टीम बेहद खुश है ऐसे में सोशल मीडिया पर सभी के फनी रिएक्शन भी काफी वायरल हो रहे हैं.वहीं भारत ने भी इस साल ऑस्कर में 'नाटू-नाटू' और 'द एलिफेंट व्हिस्परर्स' की बदौलत नाम कमाया.

