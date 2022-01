सोनू निगम पद्मश्री से सम्मानित, 'पृथ्वीराज' के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी को भी मिलेगा पद्म पुरस्कार

नई दिल्ली: भारत सरकार के पद्म सम्मानों का ऐलान कर दिया गया है. खेल, कला, साहित्य और सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. कुल 128 लोगों को इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है. भारतीय फिल्मी दुनिया से इस साल तीन हस्तियों का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. इसमें सिंगर सोनू निगम, डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी और बंगाली एक्टर विक्टर बनर्जी भी हैं.

सोशल मीडिया पर दी जा रही है बधाई

सोनू निगम और चंद्रप्रकाश के नाम पद्मश्री के लिए है घोषित हुए, जबकि वेटरन एक्टर विक्टर बनर्जी को पद्म भूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है. अब इस सम्मान के लिए तीनों हस्तियों को सोशल मीडिया पर ढेरों शुभकामनाएं मिलने लगी हैं. आम लोगों के अलावा मशहूर हस्तियों ने भी इन्हें इस सम्मान के लिए शुभकामनाएं दी हैं.

अक्षय ने जाहिर की खुशी

बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) ने पद्मश्री सम्मान हासिल करने वाले विजेताओं के लिए खुशी जाहिर करते हुए डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी को अपने ट्वीट के जरिए शुभकामनाएं दीं.

Heartwarming to see some great names in the #PadmaAwards list. Amazing achievers from Science, Armed Forces, Sports, Industry, Art… And of course my director friend Dr Chandraprakash Dwivedi. Super proud

— Akshay Kumar (@akshaykumar) January 25, 2022