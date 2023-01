आपको कैसा लगा शाहरुख खान की पठान का ट्रेलर? जानिए फिल्म में क्या हो सकता है अलग

शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म 'पठान' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है. फिल्म में शाहरुख के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम मुख्य किरदार में नजर आ रहे हैं. ट्रेलर में मशहूर कलाकार आशुतोष राणा की झलक भी देखने को मिली है. फिल्म के ट्रेलर को लेकर लोगों की कैसी प्रतिक्रिया है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आपको इस फिल्म का ट्रेलर कैसा लगा?

शाहरुख की फिल्म में देशभक्ति का तड़का

पठान के ट्रेलर को देखकर ये समझना आसान है कि इस फिल्म में शाहरुख एक सोल्जर की भूमिका निभा रहे हैं. जो देश के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखता है. इस फिल्म की खास बात ये है कि काफी दिनों के बाद शाहरुख खान किसी ऐसे किरदार में नजर आएंगे, जिसमें उन्हें सच्चा देशभक्त दिखाया जा रहा है.

शाहरुख खान के करियर के पन्नों को खंगाला जाए, तो अब तक उन्होंने जब-जब ऐसी फिल्में की उसने खूब धमाल मचाया है. साल 2007 में किंग खान की फिल्म 'चक दे इंडिया' देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती है. ये फिल्म देशभक्ति के रंग में सराबोर थी.

जब-जब शाहरुख ने निभाया सच्चे देशभक्त का किरदार

शाहरुख ने साल 1989 में 'फौजी' सीरियल में मुख्य भूमिका निभाई थी, वो इस सीरियल में एक फौजी बने थे. देश के लिए अपनी जान दे देने का जज्बा इस कार्यक्रम में देखा गया था. आपको शाहरुख की देशभक्ति वाली 5 फिल्मों को जानना चाहिए.

1). दिल से

2). स्वदेश

3). चक दे इंडिया

4). मैं हूं ना

5). फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी

बॉलीवुड के किंग के नाम से मशहूर शाहरुख खान आखिरी बार साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म ज़ीरो में मुख्य भूमिका में नजर आए थे. उनकी अपकमिंग फिल्म के गाने बेशरम रंग पर काफी विवाद हुआ.

फिल्म निर्माण कंपनी 'यशराज फिल्म्स' ने पठान का ट्रेलर जारी कर दिया, जिसमें डिंपल कपाड़िया और आशुतोष राणा भी नजर आए हैं. 2 मिनट 34 सेकंड के ट्रेलर को सोशल मीडिया पर साझा किया गया है. ट्रेलर में डिंपल कपाड़िया कहती नजर आ रही हैं कि 'अब पठान के वनवास का टाइम खत्म हुआ.' इस ट्रेलर में देशभक्ति से रिलेटेड सॉलिड डायलॉगबाजी दिखाई गई है. ट्रेलर के आखिर में शाहरुख खान भी 'जय हिंद' कहते हैं.

Mehemaan nawaazi ke liye #Pathaan aa raha hai, aur pataakhen bhi saath laa raha hai! #PathaanTrailer out now!

Releasing in Hindi, Tamil and Telugu on 25th January 2023.@deepikapadukone | @thejohnabraham | #SiddharthAnand | @yrf pic.twitter.com/npbZ0WFQjx

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 10, 2023