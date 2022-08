Pushpa The Rule: अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म शूटिंग के लिए तैयार, पूजा सेरेमनी से हुई शुरुआत

नई दिल्ली: अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) और रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के करियर की सबसे बड़ी फिल्म की फिल्म पुष्पा (Pushpa) का दूसरा पार्ट जल्द बनने जा रहा है. पुष्पा द राइज ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी. पहले पार्ट के ब्लॉकबस्टर रहने के बाद फैंस के लिए एक खुशखबरी है. फिल्म के सीक्वल पुष्पा द रूल की शूटिंग शुरू होने वाली है.

पुष्पा के मेकर्स फिल्म के दूसरे पार्ट की शूटिंग से पहले पूजा सेरेमनी की अनाउंसमेंट कर दी है. पूजा सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही हैं. अल्लू अर्जुन के फैंस इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं. फोटो में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों के ऊपर फूलों से पुष्पा द रूल लिखा नजर आ रहा है.

जबसे मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पूजा सेरेमनी की जानकारी दी थी तबसे फैंस बेसब्री से इस मौके का इंतजार कर रहे थे. मेकर्स ने पोस्टर शेयर किया और सबको सूचित करते हुए लिखा- पुष्पराज वापिस आ रहे हैं. इंडिया के लिए बाहुबलि के बाद किसी और फिल्म का सीक्वल और बड़ा होने वाला है. फैंस इस खबर से इतना खुश हैं कि एक फैन ने लिखा- हम इतिहास रच रहे हैं. वहीं दूसरे ने लिखा- पुष्पा एक बार फिर आग लगाने आ रहा है.

PushpaRaj Hunt Startsssssss....

This Time More Bigger Sound Across The Worldd

Get Ready

INDIAS PRIDE ALLUARJUN @alluarjun #PushpaTheRule #Pushpa pic.twitter.com/A6elCtfzjv

