क्या प्रियंका चोपड़ा ले रही हैं तलाक? जोनस सरनेम हटाया, पढ़ें लव स्टोरी

नई दिल्ली: बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) अक्सर सुर्खियों में रहती हैं. एक बार फिर से प्रियंका चोपड़ा सोशल मीडिया (Social Media) पर चर्चे में हैं. इस बार प्रियंका चोपड़ा अपनी किसी फिल्म की वजह से नहीं बल्कि अपनी इंस्टा बायो में बदलाव की वजह से चर्चा में हैं.

इंस्टा बायो में बदलाव के बाद से ही प्रियंका चोपड़ा को लेकर खबरों का बाजार गर्म है. प्रियंका के इस फैसले से इंस्टाग्राम यूजर के बीच हलचल मच गई है. लोग इस बात को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं.

क्या है मामला

बता दें कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस (Nick Jonas) बॉलीवुड और हॉलीवुड इंडस्ट्री की लोकप्रिय कपल में से एक हैं. 22 नवंबर को प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम बायो में बदलाव किए, जिसके बाद से ही उनके रिश्ते को लेकर चर्चा तेज है. दरअसल, प्रियंका ने अपनी इंस्टाग्राम बायो से पति का सरनेम 'जोनस' हटा दिया है.

क्या प्रियंका अपने पति निक से होंगी अलग?

प्रियंका ने जैसे ही अपने बायो से जोनस हटाया, फिर क्या इस मामले में इंस्टा पर उनके फैंस के बीच मानो कोहराम ही मच गया. ऐसे में यूजर्स इस बात का कयास लगा रहे हैं कि दोनों के बीच संबंधों में दरार आ गई हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ का कहना है कि दोनों जल्द ही एक दूसरे से अलग होने वाले हैं.

दिवाली पर साथ दोनों आए थे नजर

इस तरह की चर्चा से पहले आखिरी बार निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा दोनों एक साथ दिवाली के मौके पर दिखे थे. दोनों ही कलाकारों ने एक साथ दिवाली के मौके पर खरीदे गए नए घर में यह पर्व सेलिब्रेट की थी. उन दोनों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हॉलीवुड के कई सारे स्टार पहुंचे थे. प्रियंका और निक ने कार्यक्रम की कई सारी तस्वीरें भी शेयर की थीं.

इस मामले में प्रियंका की मां ने दी प्रतिक्रिया

इस खबर के सामने आने के बाद अब प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा ने मोर्चा संभालते हुए इस मामले में बयान दिया है. मधु ने प्रियंका के तलाक की खबरों के सामने आते ही अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस खबर को बकवास बताया है और अफवाह न फैलाने की गुजारिश की है. उनके मुताबिक दोनों के बीच सब सही है.

कब और कैसे प्रियंका और निक में हुआ प्यार

प्रियंका और निक के प्यार का किस्सा काफी दिलचस्प है. 8 सितंबर 2016 को ट्विटर पर डायरेक्ट मैसेज से दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई. निक जोनस ने जब ट्विटर पर प्रियंका को डायरेक्ट मैसेज भेजा तो दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई. इसके बाद बातचीत का सिलसिला चला, फिर दोनों साल 2017 में वैनिटी फेयर ऑस्कर पार्टी में पहली बार आमने-सामने मिले.

was gonna say there’s no way nick and priyanka broke up bc they were just together for diwali at the beginning of the month but i guess i thought the same for s and c and well…..

— emily (@moxIore) November 21, 2021