निक जोनस के बर्थडे पर प्रियंका चोपड़ा ने बनाया धमाकेदार प्लान, प्राइवेट जेट को कुछ ऐसे किया डेकोर

नई दिल्ली: प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस मनोरंजन जगत के पॉपुलर कपल में से एक हैं. दोनों की जोड़ी फैंस को बेहद पसंद आती है. वहीं निक और पीसी भी हमेशा परफेक्ट कपल गोल देते दिखाई देते हैं. यही वजह है कि इन दोनों के फैंस हमेशा ही इनको साथ देखने के लिए इनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर बनाए रखते हैं. इस बीच हाल ही में निक जोनस ने एक वीडियो शेयर की है, जिसमें वह अपनी बर्थडे पार्टी मोड में नजर आ रहे हैं, और अपनी लवली वाइफ के साथ उड़ान भरने को तैयार दिख रहे हैं.

प्रियंका संग मना रहे बर्थ डे

अमेरिकन सिंगर निक जोनस आज अपना 30वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में यह दिन उनके फैंस, परिवार और उनकी लेडीलव प्रियंका चोपड़ा के लिए बहुत खास है. हाल में उनके सेलिब्रेशन से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. वीडियो को देख मालूम पड़ता है कि प्रियंका ने निक के जन्मदिन को खास बनाने की पूरी तैयारी कर ली है. दोनों काफी एक्साइटिड नजर आ रहे हैं.

प्राइवेट जेट से सीक्रेट डेशटिनेश हुए रवाना

निक जोनस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है. शेयर किए गए वीडियो में आप देख सकते हैं कपल किसी सीक्रेट डेस्टिनेशन के लिए रवाना होते दिख रहे हैं. वीडियो में निक सेल्फी वीडियो में एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं.

वहीं उन्होंने अपने प्राइवेट जेट की झलक भी दिखाई है, जहां प्रियंका बैठकर किसी से फोन पर बात करती दिखाई दे रही हैं. इस दौरान इनके प्राइवेट जेट के अंदर हैप्पी बर्थडे का बैनर भी लगा हुआ नजर आ रहा है. इसे शेयर करते हुए निक ने कैप्शन में लिखा 'Here We Go.. 30'.

प्रियंका भी हैं एक्साइटिड

अपने हबी निक जोनस से पहले प्रियंका ने भी एक तस्वीर अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में शेयर की थी. इसमें बर्फ डाली हुए ड्रिंक्स के ग्लास नजर आए थे. वहीं नीचे एक कस्टमाइज प्लेक पर लिखा है 'NJ30'.

वहीं देसी गर्ल ने निक का वीडियो भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है. बता दें इस बार निक जोनस का ये बर्थ डे काफी खास होने वाला है, क्योंकि इस बर्थ डे पर उनके साथ उनकी लवली वाइफ प्रियंका के अलावा उनकी लिटिल वन माल्ती भी है.

