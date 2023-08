Jailer Twitter Review: रजनीकांत ने सिनेमाघरों में मारी धांसू एंट्री, 'जेलर' देख फैंस कही ये बात

नई दिल्ली:Jailer Twitter Review: अगस्त का महीना सिनेमा प्रेमियों के लिए बेहद खास है. इस महीने कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं. शुरुआत साउथ सुपरस्टार रजनीकांत और तमन्ना भाटिया स्टारर फिल्म 'जेलर' से हुई है. सिनेमाघरों में फिल्म दस्तक दे चुकी है. यह रजनीकांत के करियर की ये 169वीं फिल्म है. फिल्म के लिए पूरा महौल क्रिएट है. लोग का क्रेज देखते बन रहा है.

दर्शकों ने फिल्म पर किया रिएक्ट

रजनीकांत के अलावा तमन्ना भाटिया और जैकी श्रॉफ सहित 'जेलर' में कई बड़े सितारों ने कैमियो किया है. साउथ के भगवान की फिल्म की टिकट भले ही कितनी भी महंगी हो, लेकिन फैंस थिएटर के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं. वहीं फर्स्ट शो के बाद अब लोग ट्विटर पर रिएक्ट कर रहे हैं.

कैसी है फिल्म

एक यूजर ने पोस्ट कर फिल्म का रिव्यू दिया और लिखा-'जेलर' के क्लाइमेक्स बहुत शानदार है, इंडियन सिनेमा के इतिहास में ये आज तक का सबसे बेस्ट क्लाइमैक्स है. वहीं कई लोगों ने सिनेमाघरों का वीडियो शेयर किया है.

