Raksha Bandhan BO Collection Day 1: फिर फीका पड़ा अक्षय कुमार का चार्म, पहले दिन कर पाए इतना कारोबार

नई दिल्ली: सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) के सितारे इन दिनों गर्दिश में नजर दिख रहे हैं. या फिर यूं कहें कि बॉलीवुड का क्रेज ही अब लोगों पर से खत्म हो चुका है. हालांकि, जब कुछ नहीं चलता था तब भी अक्षय की फिल्मों ने लोगों का दिल जीता है. एक वक्त ऐसा था कि उनकी हर फिल्म और हर किरदार को दर्शकों का भरपूर प्यार मिलता था, वहीं, पिछले कुछ समय से एक के बाद एक अक्षय की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही हैं. अब इस लिस्ट में उनकी गुरुवार को रिलीज हुई फिल्म 'रक्षा बंधन' (Raksha Bandhan) का नाम भी जुड़ता दिख रहा है.

Akshay Kumar की 'रक्षा बंधन' से थी उम्मीदें

इस साल रिलीज हुई अक्षय की दोनों फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' और 'बच्चन पांडे' ने सभी को निराश किया. ऐसे में अब फैंस की नजरें उनकी 'रक्षा बंधन' पर टिकी हुई थीं. अब इस फिल्म की भी पहले दिन की कमाई सामने आ चुकी है, जिसे देखकर तो यही कह सकते हैं कि फिल्म ने बहुत धीमी शुरुआत के साथ आगे बढ़ी है.

'रक्षा बंधन' ने किया इतना कारोबार

फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है. फिल्म से बहुत निराशाजनक शुरुआत की है. मास सर्किट्स में शाम शोज फिर भी कुछ बेहतर रहे, लेकिन मेट्रो सीटीज में हाल काफी कम रहा. आगे बढ़ने के लिए शुक्रवार से रविवार तक अच्छा कारोबार करना होगा. फिल्म ने गुरुवार को देशभर में 8.20 करोड़ रुपये कमाए.

आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' का हुआ नुकसान

अब 'रक्षा बंधन' के इन आंकड़ों को देखकर कह सकते हैं कि आमिर खान की 'लाल सिंह चड्ढा' का भी काफी नुकसान झेलना पड़ा है. क्योंकि दोनों ही फिल्में इस बार एक ही दिन बॉक्स ऑफिस पर टकराई हैं.

#RakshaBandhan has a disappointing start on Day 1... Mass circuits perform better [good occupancy in evening shows], but metros are extremely weak... Biz needs to grow/jump from Fri-Sun to improve its prospects... Thu ₹ 8.20 cr. #India biz. pic.twitter.com/lqayFfGItF

— taran adarsh (@taran_adarsh) August 12, 2022