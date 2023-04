सिक्योरिटी गार्ड के साथ रणबीर कपूर के इस अंदाज ने फैंस को किया इंप्रेस, वायरल हो रहा वीडियो

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर की हॉटनेस और उनकी एक्टिंग का तो हर कोई दीवाना है. वहीं अब उनके एक और अंदाज को दीवाना कर दिया है. दरअसल एक्टर काएक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर रणबीर के फऐंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

इवेंट में पहुंचे रणबीर

रणबीर कपूर हाल ही में नोएडा के एक इवेंट में शामिल होने पहुंचे थे. इस इवेंट में फैंस ने तालियों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया. लेकिन इस बीच, रणबीर ने वहां मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड के लिए कुछ ऐसा किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

वायरल हुआ वीडियो

दरअसल इवेंट के दौरान एक सिक्योरिटी गार्ड रणबीर कपूर के पास आया. वह एक्टर से हाथ मिलाना चाहता था. इस दौरान सिक्योरिटी गार्ड की इस ख्वाहिश को पूरी करते हुए एक्टर ने गर्मजोशी के साथ गार्ड से हाथ मिलाया.

From Tier3 Cites To Metro Cites He is Loved Everywhere SUPERSTAR #RanbirKapoor pic.twitter.com/PNJHdXXXFD

— (@rksbunny) April 18, 2023