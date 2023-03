'द कपिल शर्मा शो'पर रणबीर कपूर ने खोला बॉलीवुड का बड़ा राज, वीडियो हुआ वायरल

नई दिल्ली: रणबीर कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' को लेकर चर्चा में है. यह फिल्म होली के मौके पर 8 मार्च 2023 को रिलीज होगी. रणबीर इन दिनों जोर-शोर से इस फिल्म के प्रमोशन में जुटे हैं. इसी कड़ी में रणबीर कपूर 'द कपिल शर्मा शो' में बतौर गेस्ट शिरकत की, जहां उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से लेकर अपनी पर्सनल लाइफ पर भी कई बातें की. रणबीर कपूर शो कॉमेडी का भरपूर आनंद लेते हुए बॉलीवुड को लेकर ऐसी बात कह दी है जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.

रणबीर कपूर ने खोला राज

#RanbirKapoor on how the Industry support and scenario has changed. pic.twitter.com/FPhvBAqTyE

— WordMinter (@SimonMinter7_) March 5, 2023