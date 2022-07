Shamshera Twitter Review: जानिए कैसी है फिल्म? लोगों ने दिए ऐसे रिव्यू

नई दिल्ली: चार साल के लंबे ब्रेक के बाद आखिरकार रणबीर कपूर ने बड़े पर्दे पर वापसी कर ली है. उनकी फिल्म शमशेरा बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है. जब से इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है, तब से फैंस इसको देखने के लिए काफी एक्सइटेड थे. ट्रेलर देखने के बाद से ही फिल्म में रणबीर की एक्टिंग और एनर्जी की जमकर तारीफ हो रही है. फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन पर सबकी नजर बनी हुई है. कुछ लोगों का अंदाजा है कि फिल्म कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 को पीछे छोड़ सकती है, तो वहीं कुछ लोग इस फिल्म को फ्लॉप बता रहे हैं. इस फिल्म में रणवीर के अलावा वाणी कपूर और संजय दत्त भी हैं.

लोगों ने बताया कैसी है फिल्म

फिल्म देखने के बाद लोग तरह-तरह से से फिल्म पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे है. एक यूजर ने कहा- यह फिल्म एक शानदार रोमांच है...इसे देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा...और आपको इस फिल्म से प्यार हो जाएगा...विजुअल का कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन और नि:संदेह रणबीर की

#ShamsheraReview

Rating -⭐⭐⭐⭐#Shamshera彡 is a big screen adventure,it melts your heart,force you too love it,the concept visuals,direction and undoubtedly Performance carries the oxygen from begining to end.Narration wow ! Must Watch !#Shamshera #RanbirKapoor #SanjayDutt pic.twitter.com/sFYPIC2Fua

— Prashant Mishra (@PrashantMi555) July 22, 2022