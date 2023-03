RRR का बजा Oscar 2023 में डंका, Naatu Naatu ने बढ़ाया भारत का मान, जीता ऑस्कर

Naatu Naatu Won Oscar: भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन करने वाली फिल्म RRR ने फिर से इतिहास रच दिया है. RRR के हिट गाने Naatu Naatu ने आखिरकार बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग की केटेगरी में ऑस्कर जीत ही लिया. इस खास मौके पर एसएस राजामौली, रामचरण, जूनियर एनटीआर और Keeravani अवॉर्ड लेने मंच पर पहुंचे. जूनियर एनटीआर की स्पीच तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

'Naatu Naatu' from 'RRR' wins the Oscar for Best Original Song! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/tLDCh6zwmn

— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023