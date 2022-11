Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin Twist: विराट को थप्पड़ जड़ना सई को पड़ा महंगा, क्या जाएगी जेल?

नई दिल्ली: जहां एक बार फिर टीआरपी लिस्ट में अनुपमा अभी भी सबसे आगे वहीं गुम है किसी के प्यार में भी लगातार फैंस के दिलों में जगह बनाए हुए हैं. अभी तक के शो में जगताप चव्हाण हाउस में जाकर सई का चरित्र हरण करता है. काफी समय से गुस्से का दबाकर रख रही सई का पारा हाई हो जाता है और वो जगताप को थप्पड़ जड़ देती है.

बात यहीं तक खत्म नहीं होती है विराट सई से बार बार सवि के पिता के बारे में पूछता रहता है. इस बात से सई भड़क जाती है और खरी खोटी सुनाते हुए कहती है कि विराट को सई की जिंदगी से जुड़ा कोई भी सवाल पूछने की जरूरत नहीं है. यहां तक कि वो विराट को पाखी के साथ उसके रिश्ते की याद भी दिलाती है.

How low can this show get.. disgusting show.. pls trp math do is ghatiya aur toxic serial ko.. such abusive shows should be banned.. #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin https://t.co/XParsFUbvB

आने वाले एपिसोड में जहां सई का पारा हाई रहेगा वहीं विराट सई को जेल भेजेगा. अब ये क्यों और कैसे होगा ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है. आने वाले एपिसोड में हर कोई हैरान है कि सई को दो लेडी पुलिस ऑफिसर्स पकड़ कर ले जा रही हैं.सई पर ये इल्जाम लगा है कि वो एक डिप्टी कमीश्नर के घर में जबरदस्ती घुसकर उसे थप्पड़ जड़ती है जिसके लिए उसे ले जाया जा रहा है.

Precap given for negative clout again, better to silently complaint than react on sm. this cycle needs to break and we should stop giving them clout #GhumHaiKisikeyPyaarMeiin

— Siya (@siyavt06) November 3, 2022