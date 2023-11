सलमान खान के सबसे क्यूट फैन का वीडियो वायरल, टाइगर के लुक में नजर आ रहा बेबी

नई दिल्ली:Salman Khan cutest fan: सोशल मीडिय पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसपर नेटिज़न्स खूब प्यार बरसा रहें है. ये वीडियो सुपरस्टार सलमान खान के सबसे छोटे फैन की हैं, जो सिर्फ 7 महीने का है. इस वीडियो में सलमान का ये नन्हा फैन उनकी ही तरह उनके ट्रेडमार्क स्कॉर्फ को कैरी किए हुए है, साथ ही उनका लकी ब्रेसलेट भी पहने है. ऐसे में वीडियो में उसका लुक हर किसी को ऑनलाइन लुभा रहा है.

हालांकि कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट यह है कि यह बच्चा सलमान खान से जुड़ा है. लेकिन कैसे? तो बता दें, यह क्यूट बेबी किसी और का नहीं बल्कि वेटेरन मेकअप आर्टिस्ट राजू भाई का पोता है, जो पिछले तीन दशकों से सलमान खान की टीम का अभिन्न हिस्सा रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशी फैला रहा है, नेटीजन भी जमकर कमेंट कर रहें है.

फैंस कर रहे कमेंट

This video is getting viral and the kid's smile is making all of us laugh cute pic.twitter.com/XryoDJJLKo

एक यूजर ने लिखा, "यह वीडियो वायरल हो रहा है और बच्चे की मुस्कान हम सभी को हंसा रही है. "

एक दूसरे नेटिजन ने लिखा, "यह बच्चा बहुत प्यारा और क्यूट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वह सलमान खान का फैन है."

This kid is so adorable and cute. And cherry on top is that he is salman khan fan. pic.twitter.com/yzSR4m5yLB

