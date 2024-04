VIDEO: ईद पर सलमान खान के घर लगा फैंस का तांता, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज!

नई दिल्ली: ईद के खास मौके पर जहां एक ओर पूरा देश जश्न में डूबा होता है, वहीं, इस खास दिन पर कई सुपरस्टार्स के घरों के बाहर भारी भीड़ भी देखने को मिलती है. हर साल ही हाल बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के घर के बाहर रहता है. इस बार भी अपने पसंदीदा कलाकार को ईद की शुभकामनाएं देने के लिए शाहरुख और सलमान के घर के सामने फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली. हालांकि, अब खबर आ रही है कि सलमान के घर के बाहर लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

दरअसल, बताया जा रहा है कि सलमान के बांद्रा में स्थित घर के बाहर इतने ज्यादा संख्या में लोग जमा हो गए कि उनके कारण यातायात बाधित होने लगा. ऐसे में भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा.

