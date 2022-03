फिर कानूनी पचड़ों में फंसे सलमान खान, कोर्ट ने इस मामले में सुपरस्टार को भेजा समन

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का विवादों से पुराना नाता रहा है. अक्सर उनकी जिंदगी में कोई न कोई मुसीबत दस्तक देती ही रहती है. अब फिर से दबंग खान कानूनी पचड़ों में फंसे दिख रहे हैं. हाल ही में सलमान और उनके बॉडीगार्ड नवाज शेख के खिलाफ मुंबई की एक लोकल अदालत ने समन जारी किया है.

सलमान पर लगे ये आरोप

बता दें कि यह विवाद 2019 का है, जब एक पत्रकार ने सलमान और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सलमान पर भारतीय दंड संहिता की धारा 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के अंतर्गत आरोप लगे हैं. अब अदालत ने सुपरस्टार को समन जारी किया है. इस मामले पर अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी.

जानिए क्या है मामला

गौरतलब है कि 2019 में पत्रकार अशोक पांडे ने सलमान और उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए बताया था कि वह अपने कैमरामैन के साथ कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें सड़क पर सलमान खान साइकलिंग करते थे.

