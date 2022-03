The Kashmir files BO Collection Day 12: 200 करोड़ से कुछ दूर है फिल्म, कलेक्शन में दिखी गिरावट

नई दिल्ली: विवेक अग्निहोत्री (Vivek agnihotri) के निर्देशन में बनी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) का चर्चा इन दिनों देश-विदेशों में हो रही है. अनुपम खेर (Anupam Kher) और मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) जैसे दिग्गजों सितारों की दमदार अदाकारी से सजी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. ये कहना गलत नहीं होगा कि विवेक अग्निहोत्री ने धमाकेदार रिकॉर्ड बनाया है.

फिल्म का 12वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है

लोगों में 'द कश्मीर फाइल्स' का क्रेज दूसरे सप्ताह तक बरकरार है. फिल्म ने अब तक वर्ल्ड वाईड 200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. अब फिल्म का 12वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है.

निराश करने वाली ये है कि मंगलवार के कारोबार में 50 फीसदी की गिरावट देखी गई है. विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म की रफ्तार अब थोड़ी कम हुई है.

फिल्म की रफ्तार अब थोड़ी कम हुई है

हालांकि इसके बावजूद फिल्म का कलेक्शन अब 200 करोड़ से कुछ कदम दूर है. फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श (Taran Adarsh) ने फिल्म के अब तक के कलेक्शन के बारे में जानकारी दी है.

#TheKashmirFiles continues to stand tall, runs triumphantly on weekdays... Trending strongly on weekdays... Will cross ₹ 200 cr tomorrow [Thu; Day 14]... [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr, Tue 10.25 cr. Total: ₹ 190.10 cr. #India biz. pic.twitter.com/DOAj86pmw8

taran adarsh (@taran_adarsh) March 23, 2022